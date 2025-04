Câmara rejeita urgência para anistia e projeto tem futuro incerto

Um jantar na noite de quarta-feira na residência oficial da presidência da Câmara, em que Motta recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes da base do governo, ajudou a selar a decisão do presidente da Câmara.

De acordo com fontes ouvidas pela Reuters, Lula reforçou, em fala aos parlamentares, a posição de Motta, indicando que o país não pode parar para discutir a anistia e acrescentando que não se deve evitar a punição de pessoas que tentaram derrubar a democracia.

Depois de Lula deixar o jantar, segundo as fontes, a posição dos líderes passada a Motta foi de que não haveria espaço para uma votação de anistia. O consenso é de que se poderia discutir as penas consideradas excessivas, mas não uma anistia geral que terminaria inclusive por beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O movimento que busca favorecer Bolsonaro ganhou um maior apelo público e de aliados depois que o ex-presidente se tornou réu por tentativa de golpe de Estado e outros crimes em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do final de março, levando a atos públicos pela anistia -- ainda que sem o mesmo comparecimento público de protestos anteriores convocados pelo ex-presidente.

O líder do partido de Bolsonaro na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), chegou a conseguir as assinaturas necessárias para que o projeto de anistia tramitasse em regime de urgência, e havia pressão para que Motta pautasse o quanto antes. No entanto, o presidente da Câmara, que tem poder de decidir o que entrará ou não na pauta, resistia, e obteve apoio da base do governo, incluindo os partidos do centrão.

Nos bastidores, Motta já trabalhava para isolar a proposta de Sóstenes, mas queria dividir a responsabilidade com os líderes das bancadas, o que conseguiu com o apoio de Lula.