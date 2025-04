Carrefour mantém metas para 2025, vendas na França melhoram no 1º tri

As vendas alcançaram 22,674 bilhões de euros no primeiro trimestre, um crescimento de 2,9% no conceito mesmas lojas.

Para 2025, o Carrefour reiterou que espera um nível ligeiramente mais alto para seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), lucro operacional recorrente (ROI) e fluxo de caixa livre líquido.

No mercado francês, as vendas mesmas lojas caíram 1,7% no trimestre, mas mostraram melhora sequencial em comparação com a queda de 2,1% apurada no quarto trimestre de 2024.

A melhora sequencial refletiu o impacto positivo dos cortes de preços em um ambiente de consumo que o diretor financeiro do grupo, Matthieu Malige, disse continuar "lento".

O Carrefour pretende financiar seus cortes de preços com um plano de redução de custos de 1,2 bilhão de euros planejado para 2025, que segundo o executivo está no caminho certo.

Na França, as vendas dos hipermercados Carrefour caíram 3,6% no primeiro trimestre, versus um declínio de 3,8% no quarto trimestre do ano passado.