Chefe da força-tarefa republicana quer proteger o Fed de influências políticas, incluindo Trump

"O presidente tomou uma decisão sábia", disse Lucas, que preside a Força-Tarefa de Serviços Financeiros da Câmara sobre Política Monetária, Resiliência do Mercado de Treasuries e Prosperidade Econômica.

"Entre as tarifas, as guerras e tudo o que está acontecendo no planeta, não precisávamos de mais incertezas no setor financeiro. Não precisávamos de mais incertezas nos mercados", disse o republicano de Oklahoma à Reuters em uma entrevista. "O presidente tomou a decisão certa".

Com o retorno do Congresso após as férias de primavera na próxima semana, Lucas disse que deseja que sua força-tarefa de 14 membros identifique iniciativas que possam reforçar a independência do Fed, aumentar a liquidez do mercado de títulos e obter apoio suficiente dos democratas para ser aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado.

"O Fed não é um banco de propriedade do governo. Ele é de propriedade dos bancos. E, sim, o presidente nomeia com a confirmação do Senado a diretoria. Mas eles são independentes", disse Lucas.

Em conversas com seus eleitores do noroeste de Oklahoma, Lucas disse que compara as mudanças da política de Trump sobre tarifas e outras questões a um negociador habilidoso à moda antiga. "Ele está manobrando, puxando, empurrando, dando socos, balançando", disse o parlamentar de 65 anos.

Como resultado, os mercados financeiros e as empresas, incluindo os produtores de energia e os agricultores de Oklahoma, podem esperar uma incerteza contínua.