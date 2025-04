Confiança do consumidor brasileiro sobe pelo 2º mês com melhora nas expectativas, diz FGV

"O resultado de abril é impulsionado pela melhora das expectativas futuras, principalmente, sobre a situação econômica local", completou.

Os dados mostraram que o Índice de Expectativas (IE) teve variação positiva de 0,7 ponto, para 88,1 pontos em abril.

Já o Índice da Situação Atual (ISA) avançou apenas 0,1 ponto, para 81,1 pontos em abril.

Entre os quesitos que avaliam perspectivas futuras, tiveram alta os indicadores de situação econômica local futura e de situação financeira futura da família, com ganhos de 2,7 e 1,1 pontos, respectivamente, para 102,0 e 85,8 pontos.

Dos dois quesitos que avaliam o momento atual, por outro lado, apenas um apresentou avanço no mês: a situação econômica local atual, com alta de 0,7 ponto, para 91,9 pontos.

"Mesmo com as melhoras pontuais, a confiança do consumidor continua refletindo um forte pessimismo disseminado. Esse sentimento é especialmente evidente entre as famílias de renda mais baixa, cuja confiança recuou pelo quinto mês consecutivo", apontou Gouveia.