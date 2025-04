Decisões futuras de juros pelo BC estão em aberto diante de cenário incerto, diz diretor Picchetti

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti, disse nesta quinta-feira que a autarquia deixou em aberto sua decisão sobre a taxa Selic em maio e não tem condições de apontar o que fará no futuro diante de um cenário incerto.

Em painel do evento Itaú LatAm Day, em Washington, Picchetti apontou dados econômicos que ainda não mostram tendências claras, o que dificulta as análises do BC, citando como exemplo dúvidas sobre taxas de inadimplência e sobre a evolução da atividade, embora dados mostrem alguma desaceleração.

"Deixamos em aberto a decisão para maio e não temos muito mais a dizer sobre a decisão futura neste tipo de cenário", afirmou.