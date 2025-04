Dólar cai pela 5ª sessão sob influência externa e fecha abaixo de R$5,70

Internamente, o mercado também acompanhou declarações ao longo do dia de autoridades do Banco Central. O diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, afirmou que a moderação do crescimento no Brasil é importante para levar a inflação à meta, acrescentando que os riscos do choque global de comércio são de crescimento mais baixo e inflação mais alta.

Já o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Paulo Picchetti, disse que há alguma desaceleração da atividade acontecendo no momento, mas que a autarquia ainda não consegue estabelecer uma tendência real devido a dúvidas sobre a confiabilidade dos dados.

No exterior, o dólar seguia em queda ante a maior parte das demais divisas -- incluindo pares do real como o peso chileno e o peso mexicano. Às 17h17, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,47%, a 99,309.