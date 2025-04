Dow alerta para pressão sobre lucros devido à incerteza tarifária

"Nosso setor está passando por um dos ciclos de baixa mais prolongados das últimas décadas", disse o presidente-executivo da empresa, Jim Fitterling, em uma reunião após a divulgação dos resultados.

"Agora, com a incerteza sobre onde as tarifas vão chegar, com o impacto que isso está tendo sobre a demanda, isso está impulsionando nossa perspectiva de queda (nos lucros) por mais tempo."

A empresa disse que espera ver atrasos nas decisões de compra e investimento dos consumidores e das empresas até que as negociações sobre as tarifas sejam finalizadas, embora cerca de 95% de seus volumes de comércio na América do Norte estejam em conformidade com o Acordo Estados Unidos-México-Canadá.

A Dow disse na quinta-feira que também estava tomando outras medidas para reduzir custos e aumentar a competitividade, incluindo a ampliação da análise de seus ativos europeus e o adiamento da construção de seu projeto em Alberta.

Como parte da revisão ampliada, a Dow identificou três ativos iniciais -- dois na Alemanha e um no Reino Unido -- que, segundo ela, exigirão medidas adicionais, incluindo a inatividade ou o desligamento completo.

A empresa espera concluir a análise até o meio do ano, disse a Dow.