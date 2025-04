Economia da Alemanha estagnará em 2025 com turbulência tarifária, diz governo

BERLIM (Reuters) - O governo da Alemanha reduziu suas previsões de crescimento econômico nesta quinta-feira e agora vê uma estagnação em 2025, em vez de uma expansão de 0,3%, uma vez que a incerteza das disputas comerciais globais deve prejudicar o crescimento e reduzir investimentos.

A Alemanha foi a única economia do G7 que não cresceu nos últimos dois anos, e as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem colocar a maior economia da Europa no caminho de um terceiro ano seguido sem crescimento pela primeira vez na história.

A economia alemã, que é voltada para a exportação, já estava enfrentando dificuldades com a fraca demanda global por seus produtos e com as empresas estrangeiras diminuindo sua competitividade.