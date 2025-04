EUA deveriam suspender tarifas para resolver questão comercial, diz Ministério do Comércio da China

PEQUIM (Reuters) - Os Estados Unidos deveriam suspender todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China se "realmente" quiser resolver a questão comercial, disse um porta-voz do Ministério do Comércio da China nesta quinta-feira.

He Yadong, porta-voz do ministério, fez o comentário em uma coletiva de imprensa regular, pedindo que os EUA prestem atenção às "vozes racionais" da comunidade internacional e das partes nacionais.

Não houve negociações econômicas e comerciais entre os dois países, disse ele.