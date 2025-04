FMI vai incorporar preocupações dos EUA em suas políticas, diz Georgieva

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional vai incorporar as preocupações levantadas pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em suas políticas, disse a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira, afirmando que o FMI é uma organização de membros e que fará o que eles desejarem.

Bessent pediu na quarta-feira que o FMI e o Banco Mundial voltassem a se concentrar em suas missões principais de estabilidade macroeconômica e desenvolvimento, dizendo que eles haviam se desviado demais para questões como as mudanças climáticas, o que reduziu sua eficácia.

Georgieva disse que o FMI valoriza a voz dos Estados Unidos, seu maior cotista. Sobre a questão do clima, ela disse que o FMI não tem especialistas em clima, mas os países que enfrentam eventos climáticos extremos precisam do apoio macroeconômico oferecido pelo FMI.