Futuros recuam enquanto investidores avaliam tensões comerciais e balanços

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street caíam nesta quinta-feira, com uma breve recuperação das ações se dissipando enquanto os investidores avaliavam as mais recentes reviravoltas na política comercial errática do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e uma série de balanços.

Wall Street saltou pela segunda sessão consecutiva na quarta-feira devido a sinais de que a Casa Branca está aberta a diminuir as tensões comerciais com a China e reduzir tarifas abrangentes, e depois que Trump recuou de seus ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse que as altas tarifas entre os EUA e a China não são sustentáveis, mas também acrescentou que uma medida para reduzir as taxas não será tomada unilateralmente.