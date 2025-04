Guerra comercial de Trump espalha preocupação entre empresas

Os comentários das maiores corporações de alimentos embalados também ressaltaram as preocupações entre as empresas e os investidores de que as tarifas de Trump e seus ataques ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, prejudicarão a confiança dos consumidores.

"Algumas decisões políticas e econômicas tomadas prejudicaram bastante a já fraca confiança do consumidor", disse Laurent Freixe, presidente-executivo da Nestlé, a repórteres em uma chamada de resultados.

A Unilever, que também divulgou seus resultados, descreveu o "declínio da confiança do consumidor" em seus mercados dos EUA.

Embora a maior parte das tarifas tenha sido suspensa por 90 dias, até 8 de julho, uma taxa universal de 10% e tarifas sobre as importações de alumínio, aço e automóveis permanecem em vigor, assim como as taxas altíssimas sobre os produtos da China, às quais Pequim respondeu de forma recíproca.

O governo Trump estudará a possibilidade de reduzir as tarifas sobre os produtos chineses importados enquanto se aguarda as negociações entre os dois países, disse uma fonte à Reuters na quarta-feira.

Com a temporada de balanços do primeiro trimestre entrando em sua segunda semana movimentada, as empresas estão contabilizando os custos do caos e definindo como planejam conter as consequências.