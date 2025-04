Guerra comercial pode gerar redução de custos com insumos para Hypera, diz presidente

SÃO PAULO (Reuters) - Uma maior oferta de matéria-prima e produtos acabados no mercado global por conta da imposição de tarifas de importação pode representar para a maior farmacêutica listada em bolsa do Brasil, Hypera, oportunidade de redução de custos no longo prazo, afirmou o presidente-executivo da companhia nesta quinta-feira.

"Se houver aumento de tarifa relevante, provavelmente isso poderá ser oportunidade para a gente, porque vai sobrar mais produto para outras regiões do mundo", disse Breno de Oliveira em conferência com analistas sobre os resultados de primeiro trimestre da Hypera divulgados na noite da véspera.

"É mais uma oportunidade de redução de custos", afirmou o executivo, ressalvando que essa possibilidade tende a se concretizar mais no longo prazo uma vez que a indústria farmacêutica atua em um mercado regulado.