Hidrelétrica de Belo Monte avalia possibilidade de construção de nova barragem

Maior hidrelétrica totalmente brasileira, com 11,2 gigawatts (GW) de capacidade instalada, Belo Monte opera a fio d'água: por não ter reservatório de acumulação, sua geração segue a sazonalidade das vazões do rio Xingu, produzindo muita energia durante o período chuvoso do ano e pouca durante o período seco.

A matéria da AgênciaInfra diz ainda que, segundo o presidente da Norte Energia, a ideia seria buscar uma alternativa de barragem viável do ponto de vista ambiental e social, sem envolver área indígena ou de pescadores.

O projeto de Belo Monte, aprovado em mandato anterior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, gera até hoje controvérsias, com ambientalistas criticando seus impactos no rio Xingu e para populações locais, pesca e outras atividades.

(Por Letícia Fucuchima)