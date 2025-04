Ibovespa avança com apoio de Vale e balanços em foco

- VALE ON avançava 1,27%, tendo no radar resultado do primeiro trimestre no final do dia. Previsões compiladas pela LSEG aponta Ebitda de US$3,17 bilhões. Na China, os futuros do minério de ferro recuaram com perspectiva de maior oferta. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian fechando em baixa de 0,28%, a 720,5 iuanes (US$98,76) a tonelada.

- HYPERA ON subia 6,04% após balanço do primeiro trimestre com prejuízo líquido das operações continuadas de R$138,8 milhões, com menores receitas no período em meio à aceleração de sua estratégia para otimizar capital de giro. O grupo farmacêutico, porém, disse que espera antecipar a conclusão do processo de otimização de capital de giro para o início do segundo trimestre.

- USIMINAS PNA caía 5,77%, abandonando os ganhos da abertura (+7,76%), após a maior produtora de aços planos do Brasil reportar lucro líquido de R$337 milhões no primeiro trimestre, acima do esperado por analistas. A companhia afirmou que espera um cenário de "estabilidade" para o atual trimestre ante os três primeiros meses do ano. Na véspera, as ações fecharam em alta de 6,3%, completando quatro pregões no azul.

- MAGAZINE LUIZA ON disparava 7,97%, endossada pelo alívio das taxas dos contratos de DI em meio à queda do dólar ante o real, o que apoiava o setor como um todo. O índice de consumo da B3 avançava 0,7%, tendo também entre os destaques GPA ON, em alta de 5,68%, e LOJAS RENNER ON, com acréscimo de 4,46%,

- AZUL PN recuava 4,14%, após o tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidir analisar o acordo de compartilhamento de voos iniciado em meados do ano passado pelas entre a companhia e a Gol. GOL PN, que não está no Ibovespa, mostrava estabilidade. O conselho de administração da Azul também aprovou aumento do capital social da companhia a R$7,1 bilhões. A empresa ainda divulgou dados de passageiros transportados no primeiro trimestre.

- SUZANO ON cedia 1,43%, em meio ao declínio do dólar e notícias sobre interesse da companhia em aquisições. Fontes afirmaram à Reuters que a Suzano está entre as empresas finalistas no processo de venda dos negócios internacionais de papel tissue da Kimberly-Clark. Em paralelo, reportagem do Valor Econômico, diz que a Suzano avalia ativos de celulose da International Paper (IP) na América do Norte.