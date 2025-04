Ibovespa renova máximas do ano e encosta em 135 mil pontos

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,94%, acompanhado por BRADESCO PN, que avançou 1,6%, SANTANDER BRASIL UNIT, que fechou em alta de 3,81%, e BTG PACTUAL UNIT que ganhou 1,06%, enquanto BANCO DO BRASIL ON fechou em baixa de 1,21%.

- HYPERA ON disparou 12,27%, mesmo após balanço do primeiro trimestre com prejuízo líquido das operações continuadas de R$138,8 milhões, com menores receitas no período. A farmacêutica citou a aceleração de sua estratégia para otimizar capital de giro, acrescentando que espera antecipar a conclusão do processo para o início do segundo trimestre.

- USIMINAS PNA caiu 4,28%, após disparar na abertura (+7,76%), tendo como pano de fundo balanço do primeiro trimestre com lucro líquido de R$337 milhões, acima do esperado por analistas. A companhia afirmou que espera um cenário de "estabilidade" para o atual trimestre ante os três primeiros meses do ano e seu CEO disse que a Usiminas deve cortar investimento se governo não reforçar defesa comercial. A sessão também foi marcada por dados de março sobre vendas de aço. Na véspera, as ações fecharam em alta de 6,3%.

- MAGAZINE LUIZA ON disparou 10,8%, endossada pelo alívio das taxas dos contratos de DI em meio à queda do dólar ante o real, o que apoiou o setor como um todo, com PETZ ON, GPA ON e LOJAS RENNER ON também entre os destaques positivos, encerrando com altas de 9,65%, 6,91% e 5,73%, respectivamente. O índice de consumo da B3 fechou com acréscimo de 2,47%.

- AZUL PN desabou 24,84%, após a companhia divulgar resultado da sua oferta de ações, com emissão de 464.089.849 papéis, perfazendo um total de R$1,66 bilhão, bem abaixo dos R$4,1 bilhões estimados na ocasião do anúncio, com a soma da oferta inicial (450.572.669 ações preferenciais) e um lote adicional de até 155% para eventual excesso de demanda. Após a operação, o novo capital social da Azul, aprovado e homologado pelo conselho de administração, passou para R$7,1 bilhões. O noticiário envolvendo a companhia ainda incluiu decisão do Cade de analisar o acordo de compartilhamento de voos iniciado em meados do ano passado entre a companhia e a Gol. GOL PN, que não está no Ibovespa, cedeu 2,8%. -

- RD SAÚDE ON caiu 1,33%, tendo como pano de fundo relatório do Morgan Stanley cortando a recomendação das ações para "equal-weight", bem como o preço-alvo, de R$30 para R$20.