Intel prevê receita no 2º tri abaixo de estimativas em meio a guerra tarifária

(Reuters) - A Intel previu nesta quinta-feira uma receita no segundo trimestre abaixo das estimativas de Wall Street, lançando uma sombra sobre a primeira rodada de lucros do novo CEO Lip-Bu Tan, em meio a uma guerra comercial acirrada entre China e EUA.

A perspectiva sombria da Intel poderia ser outra fonte de pessimismo para investidores que estão contando com Tan para recuperar a fabricante de chips, após anos de erros que a deixaram com dificuldades para ganhar uma posição no crescente mercado de inteligência artificial.

A empresa sediada em Santa Clara, na Califórnia, Estados Unidos, espera uma receita de US$11,2 bilhões a US$12,4 bilhões para o trimestre de junho, em comparação com a estimativa média dos analistas de US$12,82 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.