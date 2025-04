Investidores analisam intenções de Fed sobre tarifas e ações de Hong Kong caem

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam praticamente estáveis e o mercado de Hong Kong caiu nesta quinta-feira depois que os Estados Unidos sinalizaram disposição para reduzir as tarifas contra a China, mas descartou medidas unilaterais, deixando os investidores confusos sobre como a guerra comercial sino-americana irá evoluir.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,03%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,07%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,74%, liderado por ações de tecnologia.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na quarta-feira que as tarifas entre os EUA e a China não são sustentáveis, enquanto o governo do presidente Donald Trump sinalizou abertura para diminuir a tensão da guerra comercial. No entanto, Bessent também disse que Trump não tomará essa medida unilateralmente.