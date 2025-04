Japão pede que G20 estabilize mercados e alerta sobre danos causados por tarifas dos EUA

"Problemas geopolíticos, como a invasão da Ucrânia pela Rússia, bem como as medidas tarifárias dos EUA e as contramedidas tomadas por alguns países, têm aumentado a incerteza, desestabilizado os mercados, incluindo as taxas de câmbio, e prejudicado o crescimento", disse Kato.

"O G20 deve monitorar cuidadosamente os acontecimentos, trocar informações e coordenar respostas ágeis para manter a estabilidade econômica e do mercado", disse Kato em uma coletiva de imprensa após participar das reuniões dos líderes de finanças do G7 e do G20 em Washington.

Kato disse que também levantou a questão do excesso de capacidade de produção da China em sua reunião com os pares do G7 e pediu ao grupo que, em conjunto, insista para que a China para resolva "desequilíbrios internos" e ajude a economia global a alcançar um crescimento mais equilibrado.

Os ministros das Finanças e os presidentes dos bancos centrais dos países do G7 e do G20 estão se reunindo em Washington à margem das reuniões anuais de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial.