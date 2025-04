Lane, do BCE, não espera que tensões comerciais resultem em recessão, informa Bloomberg News

(Reuters) - O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, disse que é improvável que as tensões comerciais resultem em uma recessão na zona do euro, informou a Bloomberg News nesta quinta-feira.

"Não há razão para dizer que sempre faremos os movimentos padrão de 25 (pontos-base)" na taxa de juros, disse Lane em uma entrevista à Bloomberg Television.

(Por Devika Nair em Bengaluru)