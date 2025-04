Minério de ferro cai em Dalian com perspectiva de maior oferta

De modo geral, o mercado acionário da China recuou na quinta-feira, com Washington sinalizando uma disposição para reduzir as tarifas contra a China, mas descartando medidas unilaterais.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na quarta-feira que as tarifas elevadas entre Washington e Pequim não são sustentáveis, com o governo do presidente Donald Trump sinalizando abertura para diminuir a escalada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

No entanto, Bessent também disse que Trump não tomaria essa medida unilateralmente.

(Reportagem de Michele Pek)