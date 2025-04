Ministra das Finanças do Reino Unido diz que compartilha com Trump algumas preocupações sobre economia

Por William Schomberg

WASHINGTON (Reuters) - A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quinta-feira que compartilha com algumas das preocupações do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre os desequilíbrios na economia mundial, um dia antes de discutir um acordo comercial com seu colega norte-americano.

Falando no Fundo Monetário Internacional (FMI), Reeves disse que as tarifas comerciais -- lançadas este mês por Trump e seguidas pela China -- não beneficiaram ninguém.