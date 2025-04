Moderação do crescimento é importante para levar inflação à meta, diz diretor do BC

(Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta quinta-feira que a moderação do crescimento no Brasil é importante para levar a inflação à meta.

Em evento organizado pela XP investimentos em Washington, ele disse ainda que a política monetária funciona, e que os mecanismos de transmissão continuam funcionando.

(Reportagem de Fernando Cardoso e Camila Moreira)