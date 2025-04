Nagel, do BCE, alerta para impacto "significativo" de tarifas sobre a Alemanha

BERLIM (Reuters) - As tarifas de importação representam um risco "significativo" para o crescimento econômico da Alemanha, disse o membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel nesta quinta-feira, em Washington.

"Estamos relativamente certos de que o impacto na inflação nos Estados Unidos será mais forte do que na zona do euro", disse Nagel, que também é presidente do banco central alemão, sobre o amplo regime tarifário do presidente norte-americano, Donald Trump.

"No que diz respeito ao crescimento econômico, que obviamente também depende do nível das respectivas tarifas, o impacto na Europa também será significativo para a Alemanha", acrescentou.