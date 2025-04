Petrobras descumpre ordem da ANP para desocupar plataforma após incêndio em Campos

A agência frisou ainda a necessidade de "se resguardar a vida humana em primeiro lugar".

Nesta quinta-feira, a plataforma permanece sem ser completamente esvaziada, disse à Reuters uma fonte a par das discussões, enfatizando riscos de desocupar a plataforma, como a perspectiva da unidade ficar sem iluminação.

Procurada nesta quinta-feira, a Petrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentários. Na véspera, a empresa havia informado à imprensa que as condições de segurança da unidade estavam mantidas.

Já a ANP respondeu à Reuters por email que está avaliando resposta que recebeu da Petrobras sobre a questão da desocupação da plataforma e que ainda não foi aplicada nenhuma multa.

No dia do incêndio, na última segunda-feira, a ANP notificou a Petrobras para que desocupasse a plataforma até as 15h do dia 22. Já no dia 22, a ANP constatou o descumprimento pela Petrobras e deu novo prazo para a desocupação para 11h do dia 23, determinando ainda que a petroleira provesse contingência para a falta de iluminação de emergência de modo a preservar a navegabilidade, segundo o documento publicado na internet.

A agência explicou no documento que a Petrobras teria defendido anteriormente a permanência de 64 pessoas na unidade, para atividades como resposta à emergência e hotelaria, além de instrumentistas e técnicos de telecomunicações.