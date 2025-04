Petróleo recupera perdas após cair 2% com potencial aumento da produção da Opep+

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse na quarta-feira que as tarifas atuais de importação não eram sustentáveis e teriam que ser reduzidas antes do início das negociações comerciais. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse posteriormente à Fox News, no entanto, que não haveria redução unilateral das tarifas sobre os produtos da China.

(Reportagem de Robert Harvey, em Londres, e Colleen Howe, em Pequim)