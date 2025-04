Petróleo tem leve alta com dólar mais fraco e notícias econômicas mistas

Nos EUA, o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego aumentou ligeiramente na semana passada, sugerindo um mercado de trabalho resiliente, apesar da turbulência econômica causada por tarifas sobre produtos importados.

As empresas estão aumentando os preços e cortando as orientações financeiras devido aos custos mais altos decorrentes da guerra comercial do presidente dos EUA, Donald Trump, que também abalou as cadeias de suprimentos globais.

Autoridades do Federal Reserve dos EUA indicaram em entrevistas na televisão que não veem urgência em mudar a política monetária, enquanto buscam mais informações para determinar como as tarifas comerciais estão afetando a economia.

"Os mercados ainda estão tentando entender os dados, já que as estatísticas de emprego mostram um mercado de trabalho resiliente enquanto o Fed modera o otimismo com comentários de que as taxas de desemprego podem ser afetadas por tarifas", disseram analistas da consultoria de energia Gelber and Associates em nota.

O dólar norte-americano apresentou um amplo recuo nesta quinta-feira, à medida que o desânimo dos investidores sobre a falta de qualquer progresso real para neutralizar a guerra comercial entre EUA e China se reafirmava.

Uma moeda norte-americana mais fraca torna commodities negociadas em dólar, como petróleo, mais baratas para compradores que usam outras moedas.