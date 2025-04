Presidente do BC do Japão mantém promessa de alta de juros, mas alerta sobre tarifas

As tarifas afetam a economia por meio de vários canais, como o peso na atividade comercial, o esfriamento do sentimento empresarial e o aumento da volatilidade no mercado, disse Ueda.

Os comentários foram feitos em uma coletiva de imprensa após Ueda participar da reunião de líderes financeiros do G20, realizada durante encontros do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial em Washington.

"Depois de trocar opiniões com formuladores de políticas de outros países, senti que muitos deles tinham praticamente a mesma visão" sobre a maneira como as tarifas afetam suas economias, disse ele.

Ueda afirmou ainda que levará em consideração as conclusões de seu diálogo com formuladores de políticas globais ao elaborar a avaliação do BOJ sobre a economia do Japão e definir a política monetária.

"Continuaremos a aumentar as taxas de juros se a inflação subjacente convergir gradualmente para nossa meta de 2%, como projetamos", disse Ueda.

"Mas gostaríamos de analisar vários dados que chegam, sem preconceitos", ao definir a política monetária, acrescentou.