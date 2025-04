Riscos tarifários ameaçam melhora da confiança empresarial na Alemanha

O índice de expectativas caiu de 87,7 para 87,4, de acordo com a pesquisa mensal do instituto sediado em Munique com cerca de 9.000 empresas. Entretanto, esse resultado foi melhor do que a queda para 85,0 esperada pelos analistas.

"A incerteza entre as empresas aumentou. A economia alemã está se preparando para turbulências", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Os prováveis futuros partidos de coalizão da Alemanha concordaram com um aumento maciço de empréstimos em março para impulsionar a economia, mas economistas disseram que isso não proporcionará uma solução rápida este ano.

"As expectativas de negócios significativamente melhores na indústria da construção - provavelmente graças ao pacote de infraestrutura - e as expectativas futuras estáveis entre os prestadores de serviços estão atualmente quase compensando a queda na indústria, bem como no atacado e no varejo", disse Andreas Scheuerle, analista da Deka.

Analistas disseram que a alta do índice foi uma surpresa positiva, mas foram cautelosos com relação ao otimismo refletido nos resultados.

"No momento, há mais incógnitas do que certezas para a economia alemã", disse Carsten Brzeski, do ING, que alertou para o fato de que o índice Ifo tem um longo histórico de respostas atrasadas a eventos políticos em suas leituras.