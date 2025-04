STOXX 600 sobe com impulso de montadoras e materiais; política de Trump segue em foco

O setor de automóveis e peças liderou os ganhos com um salto de 1,9%, com a montadora francesa Renault avançando 4,4% depois de divulgar um pequeno aumento na receita do primeiro trimestre.

O setor de recursos básicos subiu 1%, registrando sua quarta sessão consecutiva de ganhos, devido à elevação dos preços do cobre, apesar de incertezas relacionadas às tarifas dos EUA.

A Casa Branca sinalizou na quarta-feira sua abertura para reduzir as tarifas abrangentes sobre a China. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que as altas tarifas entre os dois países não são sustentáveis, mas também ressaltou que uma redução não deverá ser feita unilateralmente.

"Neste momento, os mercados estão focados na possibilidade de um acordo ou não... o mercado só quer alguma certeza, seja ela certeza com um acordo ou certeza sem um acordo", disse Geoff Yu, estrategista sênior de mercado da EMEA no BNY.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também melhorou o clima mais amplo, recuando de sua série de críticas ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, que incluiu pedidos de remoção de Powell.

O índice de referência europeu recuperou mais da metade de suas perdas em relação à queda de quase 18% frente a recordes registrados neste mês, depois que as tarifas de importação de Trump provocaram temores de uma recessão global.