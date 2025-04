Taxas dos DIs caem no Brasil com perspectiva de corte de juros nos EUA

Com a queda dos yields dos Treasuries e o recuo do dólar ante o real, a curva brasileira também cedeu ao longo de todo o dia. Às 16h17, a taxa do DI para janeiro de 2031 marcou a mínima de 13,87%, em queda de 28 pontos-base ante o ajuste da véspera.

O alívio trazido pelo exterior deixou em segundo plano comentários de autoridades do Banco Central do Brasil. No início da tarde o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, afirmou que a moderação do crescimento no Brasil é importante para levar a inflação à meta, acrescentando que os riscos do choque global de comércio são de crescimento mais baixo e inflação mais alta.

Segundo ele, existe hoje uma discussão sobre se o choque tarifário global poderia ser bom para o Brasil. "Tenho dificuldade em ver como algo positivo", disse o diretor, reiterando ser difícil afirmar neste momento quais serão os impactos.

Já o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Paulo Picchetti, disse no meio da tarde que há alguma desaceleração da atividade acontecendo no momento, mas que a autarquia ainda não consegue estabelecer uma tendência real devido a dúvidas sobre a confiabilidade dos dados.

Neste cenário, o mercado no Brasil segue consolidando apostas em um aumento de apenas 50 pontos-base -- ou menos -- em maio da taxa Selic, hoje em 14,25% ao ano.

Na quarta-feira -- atualização mais recente -- o mercado de opções de Copom da B3 precificava 75,50% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio (ante 78,00% na véspera), 17,00% de chances de alta de 25 pontos-base (ante 12,00%) e 6,50% de possibilidade de manutenção (igual à véspera).