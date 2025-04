Tebet diz que janela de oportunidade para reformas fiscais não é agora

A ministra afirmou que o governo já vem executando o Orçamento deste ano de maneira mais restrita do que o usual, acrescentando que um bloqueio em verbas de ministérios poderá ser anunciado na segunda quinzena de maio se for detectada uma alta mais forte do que a esperada em gastos obrigatórios.

Tebet afirmou que o governo já via sinais de estrangulamento orçamentário desde o ano passado, ressaltando que o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentado este mês mostra que haverá um "grande problema" nas contas federais em 2027 -- quando as despesas com precatórios voltarão a ser contabilizados na meta fiscal.

Ela disse que o país precisa manter o arcabouço fiscal, mas estabelecer "certos parâmetros", citando como exemplo uma decisão sobre se os pisos de despesas em educação e saúde deverão seguir as limitações da norma fiscal.

"Isso vai depender também da vontade do Congresso Nacional", ponderou.

A ministra afirmou que o governo tem uma série de sugestões de medidas fiscais em análise técnica, mas ainda "nas gavetas".

Tebet também disse que não está na mesa da equipe econômica a alternativa de acionar o judiciário para manter precatórios fora da meta a partir de 2027.