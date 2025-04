Trabalhador do Reino Unido pode economizar 122 horas por ano ao adotar IA, diz Google

A gigante de tecnologia dos EUA, que desenvolveu o chatbot Gemini AI, disse que, de acordo com uma análise da Public First, sua parceira no programa, dois terços dos trabalhadores -- principalmente mulheres mais velhas de origens socioeconômicas mais baixas -- nunca usaram IA generativa no trabalho.

Debbie Weinstein, presidente do Google na Europa, Oriente Médio e África, disse que os pilotos do AI Works -- conduzidos em uma rede de pequenas empresas, fundos educacionais e um sindicato -- mostraram que os trabalhadores poderiam economizar em média 122 horas por ano usando IA em tarefas administrativas.

Mas uma barreira que impedia alguns de se aventurarem era a preocupação de que usar IA no trabalho não era legítimo nem justo.

"As pessoas queriam 'permissão para perguntar'", disse Weinstein em uma entrevista. "'Será que está tudo bem eu fazer isso?' E, então, dar-lhes essa garantia foi muito importante."

Depois que começaram, algumas horas de treinamento em IA para aumentar a confiança fizeram com que as pessoas usassem a tecnologia duas vezes mais, disse Weinstein, sendo que elas ainda a utilizavam vários meses depois.

Essas intervenções simples ajudaram a diminuir a lacuna de adoção de IA entre os participantes dos estudos piloto, disse o Google em seu relatório AI Works.