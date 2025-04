Trump refuta alegações da China de que não houve conversas sobre comércio

A China afirmou nesta quinta-feira que não teve discussões comerciais com Washington, apesar dos repetidos comentários do governo dos EUA sugerindo que isso aconteceu.

"A China e os Estados Unidos não realizaram consultas ou negociações sobre tarifas, muito menos chegaram a um acordo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, a repórteres em uma coletiva de imprensa, chamando os relatos de tais informações de "notícias falsas".

Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, indicaram esta semana que pode haver uma diminuição das tensões com a China. Neste mês, a Casa Branca impôs tarifas de 145% sobre os produtos chineses, o que fez com que Pequim respondesse com suas próprias taxas e aumentasse as restrições sobre as exportações de minerais essenciais para os Estados Unidos.

(Reportagem de Jeff Mason e Jarrett Renshaw)