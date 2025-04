Unigel verifica proposta da Petrobras para encerrar disputas sobre fábricas de fertilizantes

"A Unigel está verificando as condições do acordo aprovado pela Petrobras e buscará as aprovações necessárias após a validação do mesmo", disse a Unigel na nota desta quinta-feira, sem dar mais detalhes.

A retomada das fábricas, disse a Petrobras na véspera, aconteceria após a realização de procedimento licitatório para contratação de serviços de operação e manutenção das referidas plantas.

(Por Marta Nogueira)