Usiminas eleva lucro a R$337 mi no 1º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas anunciou nesta quinta-feira lucro líquido de R$337 milhões, um salto ante o resultado positivo de R$36 milhões obtido um ano antes, segundo balanço publicado pela maior produtora de aços planos do Brasil.

A empresa, que abriu a temporada de resultados do setor siderúrgico, também afirmou que espera um cenário de "estabilidade" para o atual trimestre ante os três primeiros meses do ano, citando demanda ainda positiva por aço no Brasil e preços maiores para montadoras de veículos.

No lado dos custos, a companhia citou uma expectativa de redução no custo do produto vendido por tonelada , expresso sob a sigla CPV/ton, no segundo trimestre por "contínuos ganhos de eficiência nas operações e menores preços de matérias-primas".