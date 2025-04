Ações da Edenred e Pluxee caem após notícias sobre governo estudar substituir vale-refeição por Pix

(Reuters) - As ações da Edenred, provedora de vales-refeição, caíam até 14% na manhã desta sexta-feira, com notícias sobre possíveis mudanças na regulamentação de benefícios trabalhistas no Brasil.

Segundo reportagens na imprensa, o governo federal estuda substituir o vale-refeição por pagamentos via Pix diretamente aos trabalhadores

"Se essa mudança for implementada, será um obstáculo significativo para a Edenred", disse o analista Ben Slupecki, da Morningstar.