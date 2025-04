China alerta G20 para crescimento econômico global "insuficiente" e enfraquecimento gerado por tensões comerciais

Os EUA indicaram que estão em andamento conversações com a China sobre as tarifas, mas Pequim negou isso na quinta-feira, exigindo que os EUA retirassem as taxas.

Lan também pediu uma melhor implementação do mecanismo de tratamento da dívida sob a Estrutura Comum do G20, e disse que todas as partes deveriam reunir mais recursos para o desenvolvimento da África e fortalecer a capacitação do continente.

O Ministério das Finanças chinês informou que Lan realizou reuniões bilaterais e intercâmbios com representantes de países e organizações, incluindo África do Sul, Comissão Europeia, Paquistão, Alemanha, Coreia do Sul, Indonésia, Reino Unido, Japão e Banco Mundial.

As reuniões tiveram como objetivo principal discutir a situação macroeconômica, as principais questões dos canais fiscais do G20 e a cooperação bilateral.