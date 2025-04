China isenta alguns produtos das tarifas dos EUA

As isenções tarifárias que estão sendo consideradas por Pequim podem proporcionar alívio de custos para as empresas chinesas e aliviar a pressão sobre as exportações dos EUA, em um momento em que o governo Trump dá sinais de querer fazer um acordo com Pequim.

A Câmara de Comércio da União Europeia na China também disse que havia levantado a questão das isenções tarifárias junto ao Ministério do Comércio e estava aguardando uma resposta.

"Muitas de nossas empresas associadas são significativamente afetadas pelas tarifas sobre componentes críticos importados dos EUA", disse o presidente Jens Eskelund.

Uma lista de 131 categorias de produtos que estariam sendo considerados para isenções tarifárias estava circulando nas plataformas de mídia social chinesas e entre algumas empresas e grupos comerciais nesta sexta-feira. A Reuters não conseguiu verificar a lista, que inclui itens que vão desde vacinas e produtos químicos até motores a jato.

A agência alfandegária da China e o Ministério do Comércio não responderam aos pedidos de comentários. O Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava familiarizado com os planos de isenção de tarifas, redirecionando as perguntas para as "autoridades relevantes".

Embora Washington tenha afirmado que o impasse comercial com a China é economicamente insustentável e já tenha oferecido isenções tarifárias para alguns produtos eletrônicos, a China tem afirmado repetidamente que está disposta a lutar até o fim, a menos que os EUA levantem suas tarifas de 145%.