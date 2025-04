China isenta de tarifas alguns produtos dos EUA aliviar guerra comercial

Por Andrew Silver e Trixie Yap e Brenda Goh

(Reuters) - A China isentou algumas importações dos Estados Unido de suas tarifas de 125% e está pedindo às empresas que identifiquem os produtos essenciais que precisam ser isentos de taxas, de acordo com as empresas notificadas, no sinal mais claro das preocupações de Pequim com as consequências econômicas da guerra comercial.

A medida, após declarações de Washington de um alívio na tensão, sinaliza que as duas maiores economias do mundo estão preparadas para controlar seu conflito, que congelou grande parte do comércio entre elas, aumentando os temores de uma recessão global.