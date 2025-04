China promete em reunião do Politburo apoiar empresas e trabalhadores afetados por tarifas

O país também reduzirá as taxas de juros e de compulsório "de forma oportuna" e desenvolverá o consumo no setor de serviços, de acordo com a Xinhua.

As reuniões do Politburo geralmente definem o tom das políticas em vez de revelar planos de implementação detalhados.

A economia da China cresceu 5,4% no primeiro trimestre, superando as expectativas, mas os mercados temem uma forte desaceleração no ano, já que as tarifas dos EUA representam o maior risco para a segunda maior economia do mundo em décadas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, adotaram um tom mais conciliatório nesta semana, dizendo que as tarifas são insustentáveis e sinalizando abertura para diminuir a tensão da guerra comercial.

Pequim pediu a Washington que removesse as tarifas para criar espaço para conversações e, ao mesmo tempo, concedeu algumas isenções às importações dos EUA de suas contra-tarifas de 125%.

Internamente, o governo prometeu apoiar os exportadores que tentarem transferir suas vendas para o mercado doméstico, no que os analistas consideram uma mensagem política, em vez de uma medida econômica, criada para projetar o orgulho nacional para o público doméstico e mostrar desafio ao governo dos EUA.