Dólar tem leve alta após sinais de alívio nas tensões comerciais entre EUA e China

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,01%, a R$5,687 na venda.

Os movimentos da divisa brasileira nesta sessão ocorriam em meio aos ganhos amplos -- mas tímidos -- do dólar nos mercados globais, em que avançava sobre pares emergentes, como o peso mexicano e o peso chileno, e ante pares fortes, como o iene e o euro.

Investidores retomavam posições compradas na moeda norte-americana diante de notícias que indicam um possível alívio na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo, fator que tem feito os agentes abandonarem ativos dos EUA nas últimas semanas.

A China isentou nesta sexta algumas importações vindas dos EUA de suas tarifas de 125% e pediu que as empresas identifiquem produtos que podem ser elegíveis à medida, de acordo com corporações notificadas pela mudança, no que foi a maior demonstração dos temores de Pequim com os impactos das tarifas.

Do lado norte-americano, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou mais cedo que recebeu uma ligação do líder chinês, Xi Jinping, e apontou que seu governo está conversando com a China para fechar um acordo tarifário.

Com as expectativas de redução das tensões entre os dois países, o dólar se fortalecia antes seus pares, recuperando perdas acumuladas com a aversão recente de investidores a ativos dos EUA devido à incerteza dos planos tarifários de Trump e à preocupação em relação aos efeitos sobre a economia dos EUA.