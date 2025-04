Dow Jones abre em leve baixa com incerteza sobre guerra comercial EUA-China

(Reuters) - O índice Dow Jones abriu em leve baixa nesta sexta-feira, com os investidores analisando os comentários conflitantes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China sobre os desdobramentos da guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O Dow Jones caía 0,12% na abertura, para 40.045,73 pontos.

O S&P 500 abriu em alta de 0,09%, a 5.489,73 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,09%, para 17.182,112 pontos na abertura.