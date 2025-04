Governo publica portaria com nova faixa do Minha Casa, Minha Vida voltada à classe média

Segundo comunicado do Palácio do Planalto, a nova faixa do programa habitacional voltada à classe média permite a compra de imóveis até limite de R$500 mil, financiados em 420 meses, a uma taxa de juros nominal de 10% ao ano, abaixo dos valores praticados no mercado, que giram em torno de 11,49% ao ano. O programa permite ainda uma participação do FGTS em 50%.

Na semana passada, o Conselho Curador do FGTS já havia aprovado a criação da Faixa 4 do Minha Casa, Minha Vida, voltada para famílias com renda mensal até R$12,000, e também reajustado as faixas vigentes do programa habitacional.

(Por Eduardo Simões)