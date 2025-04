Ibovespa opera estável com IPCA-15 compensando desempenho negativo de Vale

DESTAQUES

- VALE ON caía 2,22%, após informar na noite da véspera que seu lucro líquido caiu 17% no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, para US$1,4 bilhão, impactado por preços mais baixos do minério de ferro, que ofuscaram ganhos com maiores vendas e redução de custos. O desempenho também era endossado por queda nos futuros de minério de ferro na China, com o contrato de setembro mais ativo na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrando as negociações com declínio de 1,87%, a 709 iuanes (US$97,30) a tonelada, embora tenha assegurado na semana alta de 0,35%.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,03% e PETROBRAS ON perdia 0,4%, seguindo a desvalorização dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent, referência para a estatal, perdia 0,48%, a US$66,23. No setor, PRIO ON subia 1,27%, depois que a companhia informou na véspera que recebeu a anuência do Ibama para "workover" dos poços no campo de Tubarão Martelo, incluindo os poços TBMT-10H e TBMT-4H, que estavam parados devido à falha na Bomba Centrífuga Submersa.

- RAÍZEN PN desvalorizava-se 2,7%, na esteira da divulgação de seu relatório preliminar do quarto trimestre da safra 2024/2025. A empresa informou que moeu 700 mil toneladas de cana-de-açúcar no período, versus 13,8 milhões de toneladas no trimestre imediatamente anterior, enquanto sua produção de açúcar equivalente foi entre 84 mil e 88 mil toneladas e suas vendas de açúcar totalizaram 969 mil toneladas na safra 2024/2025.

- MULTIPLAN ON tinha decréscimo de 1,31%, depois que divulgou lucro líquido 12,4% menor no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, em R$234 milhões, e uma receita líquida praticamente estável no comparativo anual (+0,4%), em R$525,7 milhões. A empresa realiza às 11h teleconferência sobre o resultado. No setor de shopping centers, as operadoras ALLOS e IGUATEMI UNIT caíam 0,14% e 0,59%, respectivamente.

- MAGAZINE LUIZA ON mostrava variação negativa de 0,85%, após disparar mais de 10% na véspera. A varejista informou na noite de quinta-feira que acertou a captação de US$130 milhões com a International Finance Corporation (IFC), instituição financeira pertencente ao Banco Mundial, e deverá aplicar maior parte dos recursos em investimentos em tecnologia. Enquanto isso, o índice de consumo subia 0,23%.