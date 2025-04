Índices acionários de China e Hong Kong registram 2ª alta semanal com alívio tarifário

Todos os três índices registraram uma segunda semana de ganhos e ficaram perto de seus níveis mais altos desde 3 de abril, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou "tarifas recíprocas" sobre as importações dos EUA e desencadeou perdas nos mercados de todo o mundo.

Pequim concedeu algumas isenções às importações vindas dos EUA de suas tarifas de 125% em um esforço para mitigar as consequências econômicas da guerra comercial, informou a Reuters nesta sexta-feira.

Isso segue uma mudança de tom da Casa Branca nesta semana, que está considerando aliviar as tensões com a China. O presidente dos EUA, Donald Trump, também disse na quinta-feira que as negociações comerciais entre os dois países estão em andamento.

Também melhorando o ambiente, o Politburo do Partido Comunista da China disse nesta sexta-feira que apoiará as empresas e os trabalhadores mais afetados pelo impacto das tarifas dos EUA e afrouxará a política monetária para manter a estabilidade no país.

Ainda assim, os mercados permanecerão cautelosos e no modo "esperar para ver" no momento, dada a recente volatilidade, disse Eugene Hsiao, chefe de estratégia de ações da China na Macquarie Capital.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,9%, a 37.705 pontos.