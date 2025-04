Japão diz que não houve discussão com os EUA sobre meta cambial ou controle do iene

Por Leika Kihara

WASHINGTON (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Katsunobu Kato, disse na quinta-feira que concordou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em continuar o diálogo "construtivo" sobre câmbio, mas não discutiu metas cambiais ou uma estrutura para controlar movimentos do iene.

Kato disse que explicou a Bessent "os desenvolvimentos econômicos do Japão, incluindo os recentes aumentos salariais" em sua primeira reunião face a face realizada em Washington na quinta-feira.