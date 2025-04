Presidente do BCE diz que escalada das tensões comerciais complica perspectiva de inflação global

WASHINGTON (Reuters) - A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou nesta sexta-feira que a escalada contínua das tensões comerciais complica a perspectiva de inflação global.

"As tarifas podem desencadear flutuações nas taxas de câmbio, afetar os preços de importação e interromper as cadeias de suprimentos, e o impacto sobre a inflação é incerto", disse Lagarde em uma declaração na 51ª reunião do Comitê do Fundo Monetário Internacional.

(Por Francesco Canepa)