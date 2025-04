STOXX 600 sobe com sinais de abrandamento das tensões comerciais entre EUA e China

O índice STOXX 600 subia 0,44%, a 520,88 pontos, e estava no caminho certo para subir cerca de 2,8% nesta semana, sua segunda semana consecutiva de ganhos.

A retórica mais branda do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a guerra comercial com a China também ajudava a estabilizar a confiança dos investidores nesta semana.

Com a maior parte das tarifas abrangentes de Trump suspensa por 90 dias, aumentaram as expectativas de acordos comerciais entre os EUA e seus principais parceiros comerciais, mas ainda não houve nenhum.

Mesmo com a pausa de 90 dias, a União Europeia, junto de outros países, ainda está sendo atingida por uma ampla tarifa de 10%, além de taxas mais altas sobre aço, alumínio e automóveis.

"Há um reconhecimento de que o nível de tarifas que estamos vendo provavelmente não é sustentável, mas deve levar algum tempo até que essas tarifas se estabeleçam, e a questão ainda está em aberto sobre onde elas se estabelecerão, disse Richard Flax, diretor de investimentos da Moneyfarm.

As ações do setor de defesa lideravam os ganhos setoriais com um aumento de 2,4%, seguidas pelas ações de construção e materiais, que subiam 1,5%.