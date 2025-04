Trump diz que presidente da China ligou e expõe planos de comércio e outros acordos em entrevista à Time

Trump acrescentou que terminará o processo de fechar acordos sobre tarifas em cerca de três ou quatro semanas. Perguntado se consideraria uma vitória se os EUA ainda tivessem tarifas de até 50% em um ano, ele disse à Time: "Vitória total"

Trump também expôs seus planos para fazer vários outros acordos com líderes mundiais, desde a guerra da Rússia na Ucrânia até o Oriente Médio com o Irã e a Arábia Saudita.

Em relação à guerra da Rússia com a Ucrânia, Trump disse: "A Crimeia permanecerá com a Rússia. E (o presidente ucraniano Volodymyr) Zelenskiy entende isso, e todo mundo entende que ela está com eles há muito tempo. Está com eles muito antes de Trump aparecer".

Ele também previu que a Arábia Saudita entrará nos acordos de Abraão, a série de acordos de normalização que o governo de Trump negociou entre Israel e alguns países do Golfo durante seu primeiro mandato. Ele acrescentou que acha que os EUA farão um acordo com o Irã.

(Reportagem de Rami Ayyub, Susan Heavey e redação Pequim)